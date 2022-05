Fährt eine Tanne durch Barleben...

Spektakulär: Am Dienstag ist eine 15 Meter hohe Tanne über den Breiteweg in Barleben gefahren. Mithilfe einies Krans wurde sie im Zentrum als Weihnachtsbaum aufgestellt.

Barleben - Ein seltener Anblick bot sich Passanten und Autofahrern am Dienstagvormittag im Breiteweg in Barleben. Mit einem Bagger haben Mitarbeiter des Wirtschaftshofes eine rund 15 Meter hohe Tanne bis vor die Mittellandhalle bugsiert - und zwar in der Senkrechte.