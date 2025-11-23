Die Gemeinde Barleben und das Maschinenbau-Unternehmen HORIBA FuelCon dürfen sich über die Auszeichnung als familienfreundliche Arbeitgeber freuen. Mit Homeoffice, flexiblen Arbeitszeiten und Kita-Plätzen setzen beide Betriebe auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Für die Gemeinde Barleben freuen sich Ines Rudolph, Bürgermeister Frank Nase und Presseverantwortlicher Thomas Zaschke über das Siegel „Familienfreundliches Unternehmen“ – und das bereits zum zweiten Mal.

Barleben - Gleich zwei Betriebe aus Barleben erhalten die Auszeichnung des Landkreises Börde als familienfreundliches Unternehmen: Die Gemeinde Barleben als Verwaltung, sowie das Maschinenbau-Unternehmen HORIBA FuelCon können das Label des Landkreises Börde für zwei Jahre aushängen.