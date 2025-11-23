Gemeinde Barleben und HORIBA FuelCon ausgezeichnet „Familienfreundliches Unternehmen“: Zwei Betriebe überzeugen Jury
Die Gemeinde Barleben und das Maschinenbau-Unternehmen HORIBA FuelCon dürfen sich über die Auszeichnung als familienfreundliche Arbeitgeber freuen. Mit Homeoffice, flexiblen Arbeitszeiten und Kita-Plätzen setzen beide Betriebe auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie.
23.11.2025, 18:00
Barleben - Gleich zwei Betriebe aus Barleben erhalten die Auszeichnung des Landkreises Börde als familienfreundliches Unternehmen: Die Gemeinde Barleben als Verwaltung, sowie das Maschinenbau-Unternehmen HORIBA FuelCon können das Label des Landkreises Börde für zwei Jahre aushängen.