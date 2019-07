An der Olympiade nahmen 28 Familien teil. An zehn Stationen – mit einem Mix aus Geschicklichkeit, Können, Sport und Glück – mussten sie sich beweisen. Erstmals stand eine Dorfmeisterschaft im Freizeitfußball auf dem Programm. Foto: Stefanie Möllhof

Concordia Rogätz hat zum Sport- und Familientag auf den Kapellenberg geladen. Bei der Familienolympiade konnten alle Mitmachen.

Rogätz l Wie im vergangenen Jahr zog die Veranstaltung auch 2019 wieder viele Besucher und Teilnehmer an und animierte zum Mitmachen. Der Kapellenberg war gut gefüllt am Sonnabend, 29. Juni. Brütender Hitze zum Trotz und zur Freude der Veranstalter ist die Zahl der Teilnehmer an der Familienolympiade im Vergleich zum vergangenen Jahr sogar gestiegen.

Der Familiensporttag war 2008 anlässlich des 100. Geburtstages des SV Concordia aus der Taufe gehoben worden. Seitdem hat die über die Dorfgrenzen hinaus beliebte Veranstaltung ihren festen Platz im Rogätzer Veranstaltungskalender. Erstmals fand am Sonnabend eine Dorfmeisterschaft im Fußball statt. Der Ort wurde in fünf Abschnitte – Nord, Ost, West, Süd und Mitte – unterteilt. Im Vorfeld hatten die Mannschaftskapitäne ihr Team aus dem jeweiligen Bezirk zusammengestellt. Die Mannschaft „Rogätz Süd“ gewann den Wettbewerb.

28 Familien kämpfen um den Olympiasieg

Schlag 14 Uhr fiel der Startschuss zur Familienolympiade. 28 Familien nahmen daran teil. Zehn Stationen – ein Mix aus Geschicklichkeit, Glück und Sport – mussten bewältigt werden. Bewegungs- und Denkspiele – sie hießen beispielsweise Richtfest, Schätz mal!, Kochstudio oder Feuerwehralarm – forderten den Akteuren alles ab. Familie Kuske verwies den letztjährigen Sieger, Familie Albrecht, auf Platz zwei und holte sich den Meistertitel. Platz drei ging an Familie Maltritz/Schubert. Jede Familie bekam dank vieler Förderer eine Urkunde mit Familienfoto und eine prall gefüllte Tüte mit Spielzeug für Groß und Klein. Für die ersten drei Plätze gab es zusätzlich Gutscheine.

Bilder Familie Kuske wurde Olympiasieger 2019. Die Freude war dementsprechend groß. Foto: Stefanie Möllhof



Volleyball als Marathon

Zu einem wahren Marathon geriet das Beachvolleyballturnier. Nach fünf Stunden, gegen 20 Uhr, standen „Poldi & Friends“ als Sieger fest. Acht Mannschaften hatten für das Turnier gemeldet. Gespielt wurde in zwei Gruppen zu je vier Teams. Nach den Gruppenspielen warteten noch das Halbfinale und Finale. Einen Hattrick schafften „Poldi & Friends“, sie setzten sich zum dritten Mal in Folge die Siegerkrone auf. Zur Belohnung gab es ein paar Freibier. Platz zwei ging an die „Ping Pong Pistols“ aus der Abteilung Tischtennis im Verein. Auf Platz drei landete „Rogätz Süd“.

Kaffee und Kuchen, ein Grillstand mit Burgern und Würstchen und ein gutes Angebot an kühlen Getränken, hier war „Alster“ der Renner, hielten Leib und Seele zusammen.

Der Kapellenberg bot allen Teilnehmern ideale Bedingungen. Für die jungen Olympioniken standen Hüpfburg, ein Planschbecken zur Abkühlung und eine Schminkstation für kesse Mienen bereit.

Über eine gelungene Veranstaltung freuten sich die Macher des Familiensporttages. „Wir möchten uns bei den freiwilligen Helfern aus allen Abteilungen des Vereins, Unterstützern, Mitgliedern und Teilnehmern bedanken und freuen uns auf eine mindestens genauso gute Beteiligung in 2020“, lautet das Fazit von Vereinschef Holger Wöllm.

Einen Hilferuf starten die Volleyballer. Sie möchten ihre Mannschaft verstärken und laden deshalb interessierte Mitstreiter sehr gern zum Training ein. Das findet immer montags um 19.30 Uhr in der Elbe-Ohre-Halle statt.