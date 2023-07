Wolmirstedt - Kein Grund zur Sorge für die Fans von Mick Jagger und Co., meint der Kulturverein „Webers Hof“ aus Farsleben. Denn hier wird die Band wieder rocken.

Denn die „Starfucker“ machen mit ihren Coversongs wieder Stopp in der Kulturscheune. Am Sonnabend, 22. Juli, heißt es wieder „Rock auf der Tenne“.

Mit über 2000 erfolgreichen Konzerten in Deutschland, der Schweiz, Österreich und Belgien sind „Starfucker“ die meist gebuchte Rolling Stones Tributeband Deutschlands. Sie teilten sich die Bühne bereits mit Eric Clapton, Tom Jones, Bryan Adams und Sweet.

„Den Auftakt macht die Band ’Länett’ aus Halle und heizt mit Klassikern des Rock und eigenen Songs kräftig ein“, verrät der Vorsitzende von We- bers Hof, Werner Teige. Eingelassen wird ab 18.30 Uhr, die Show beginnt eine Stunde später, um 19.30 Uhr.

Karten gibt es im Vorverkauf zum Preis von 21 Euro in den Volksstimme-Service-Centern in Wolmirstedt, Haldensleben und Magdeburg und unter der Ticket-Hotline 0391/59 99-700. In Wolmirstedt können Tickets bei Floristik 99, im Lindenpark bei Flor Ever, in Zielitz bei Fleischerei Gerlach und in Farsleben in der Änderungsschneiderei Osinsky sowie an der Abendkasse vor Ort für 25 Euro erworben werden.