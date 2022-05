Fehlender Zebrastreifen in Farsleben soll schnell ersetzt werden

In einer dreitätigen Aktion sollte die Ortsdurchfahrt von Farsleben saniert werden. Mit dem Ergebnis sind die Anwohner alles andere als zufrieden. Zurück bleibt ein Flickenteppich und ein fehlender Zebrastreifen.

Farsleben - „Ich muss ganz ehrlich gestehen, nicht nur ich, sondern viele Bürger sind wegen dieser Flickschusterei irritiert“, erklärt Farslebens Ortschaftsrat Matthias Knispel (AfD) rund eine Woche nachdem die Ortsdurchfahrt komplett gesperrt worden war. Vom 3. November bis zum 5. November waren kurzfristige Sanierungsmaßnahmen an der Landesstraße 44, welche von Wolmirstedt über Farsleben nach Zielitz führt, anberaumt worden. Begründet hatte dass der Landkreis mit Schäden am Straßenkörper, welche dringend durch den Baulastträger, in diesem Fall die Landesstraßenbaubehörde, ausgebessert werden müssten.