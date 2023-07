Stefan Schiller betreibt in Wolmirstedt sechs Ferienwohnungen, die nicht nur im Sommer beliebt sind. Zu den Hotels in Wolmirstedt sieht er sich aber nicht als Konkurrenz.

Wolmirstedt - Frühstück jederzeit, viel Platz, und die Drecksachen der Kinder mal eben in die Waschmaschine stecken: Was sonst nur in den eigenen vier Wänden möglich ist, ist ein Luxus, den viele Urlauber mittlerweile auch in den Ferien genießen wollen. Denn Ferienwohnungen erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Seit 15 Jahren gibt es die US-Plattform Airbnb, auf der Urlauber oder Geschäftsreisende hauptsächlich private Unterkünfte zum Übernachten finden können - auch in Wolmirstedt.