Wolmirstedt - Zu einem Einsatz unter der Wolmirstedter Amtsbrücke wurde die Feuerwehr am Freitagnachmittag um 15.43 Uhr gerufen. Unter dem Brückenpfeiler in der Nähe des Spielplatzes drang Rauch hervor, außerdem breitete sich ein Geruch aus, der an verschmortes Gummi erinnerte. Die Feuerwehrleute entfernten die Ummantelung eines Überlaufrohres. Dahinter zündelten Flammen über einem großen Haufen Unrat.

