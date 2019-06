Die Feuerwehr musste einen Brand in einer leerstehenden Lagerhalle am Bahnhof von Wolmirstedt löschen. Foto: Tom Wunderlich

In einer leerstehenden Lagerhalle am Bahnhof in Wolmirstedt (Landkreis Börde) hat es gebrannt. Die Ursache für das Feuer ist unklar.

Wolmirstedt l Zu einem Brand ist es am Freitagmorgen in Wolmirstedt (Landkreis Börde) gekommen. Gegen 4.20 Uhr war der Brand einer leerstehenden Lagerhalle am Bahnhof gemeldet worden. Vor Ort stellte sich die Lage so dar, dass mehrere Holzbohlen in Brand geraten waren.

Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Sachschaden fällt eher gering aus. Im Einsatz waren vier Ortsfeuerwehren. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.