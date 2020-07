Führungskräfte der Freiwilligen Feuerwehren der Verbandsgemeinde Elbe-Heide erhalten künftig höhere Aufwandsentschädigungen.

Elbe-Heide l Sie retten, leisten technische Hilfe und gehen für die Bevölkerung sprichwörtlich durchs Feuer: Frauen und Männer, die in Freiwilligen Feuerwehren ehrenamtlich Dienste leisten.

Wehrleiter, Ortswehrleiter, Löschgruppenleiter sowie Jugend- und Kinderfeuerwehrwarte sind in verantwortungsvoller Mission unterwegs. Ihr Engagement verlangt ein gehöriges Maß an Aufwand. Der spielt sich zumeist in der Freizeit ab. Den persönlichen Einsatz zu würdigen, spiegelt sich neben persönlicher Anerkennung auch in einer finanziellen Entschädigung wider.

Höhere Pauschale

Auf ihrer Sitzung am 13. Juli haben die Verbandsgemeinderäte eine Änderung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige und den Verbandsgemeindebürgermeister beschlossen. Führungskräfte der Freiwilligen Feuerwehren der VG Elbe-Heide erhalten für ihre ehrenamtliche Tätigkeit künftig eine höhere Pauschale. Ehrenamtliches Engagement des Verbandsgemeindewehrleiters wird ab dem 1. Januar 2021 mit 280 Euro monatlich vergütet. Bislang sind es 200 Euro. Der stellvertretende Verbandsgemeindewehrleiter erhält statt der bisherigen 100 Euro dann 140 Euro pro Monat. Die Pauschale für den Verbandsgemeindejugendfeuerwehrwart steigt von 80 auf 100 Euro. Auch Ortswehrleiter, deren Stellvertreter, Ortswehrjugend- und Kinderfeuerwehrwarte sowie Gerätewarte und Löschgruppenleiter kommen in den Genuss höher Aufwandsentschädigung.

Weitere Anreize nicht nur finanzieller Natur für die Kameraden zu schaffen, war Diskussionsgegenstand für die Verbandsgemeinderäte. Sie schlugen unter anderem kostenlose Besuche der Feuerwehrleute und deren Familien ins Kalibad als Anerkennung ihrer Leistungen vor.