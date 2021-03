Speziell ausgebildete Feuerwehrleute müssen jedes Jahr ihre Tauglichkeit beweisen.

Irxleben l Für elf Kameraden aus verschiedenen Ortsfeuerwehren der Gemeinde Hohe Börde verwandelte sich das Irxleber Feuerwehrgerätehaus am Sonnabend in einen Einsatzort. Es wurde angenommen, dass es in einer Lagerhalle zu einem Unfall bei Verladearbeiten gekommen war. Gelagert waren hier auch verschiedene Stoffe, die mit Gefahrgut-Kennzeichnungen versehen waren. Was es war und welche Gefahr davon ausgeht, war nicht bekannt.



Das gleicht einem Szenario, das sich eigentlich jeden Tag auf einem Firmengelände in der Hohen Börde abspielen kann, wie der stellvertretende Gemeindewehrleiter Volker Kramer weiß. Als Brandschutzprüfer des Landkreises hat er Einblicke in viele Unternehmen und weiß, wie viele von ihnen mit gefährlichen Stoffen hantieren. Das kann ein großes Industrieunternehmen sein, aber auch eine private Lackiererei oder der Landwirt. Er war es auch, der sich das Übungsszenario ausgedacht hatte, um das Können der Kameraden, die eine sogenannte CSA-Ausbildung haben, auf die Probe zu stellen.



20 speziell ausgebildete Kameraden

Die Abkürzung CSA steht für Chemikalien-Schutzanzug, in den die ausgebildeten Einsatzkräfte schlüpfen müssen, wenn bei einem Einsatz gefährliche Stoffe im Spiel sind. Ein Beispiel ist eine auslaufende Säure.



Nach Aussage vom Gemeindewehrleiter Axel Klitschke gibt es in der Hohen Börde etwa 20 Kameraden, die sich speziell für derartige Einsätze zusätzlich ausbilden lassen haben. „Sie brauchen zuerst die Ausbildung zum Atemschutzgeräteträger und danach die sogenannte CSA-Ausbildung“, so Axel Klitschke. Nach der Ausbildung ist es aber noch lange nicht getan: In einer Einsatzübung müssen sie einmal jährlich ihre Tauglichkeit unter Beweis stellen. „Wir haben lange überlegt, ob wir die Übung hier durchführen und in welcher Form, aber wir haben jetzt einen coronakonformen Weg gefunden“, so der Gemeindewehrleiter. Coronakonform hieß in dem Fall, Teilung in kleine Gruppen. Theorie und Praxis im Wechsel.



Mit Übungen für den Ernstfall trainieren

Die Anstrengung bei der Arbeit in den unbequemen Anzügen blieb aber die Gleiche. „Nach etwa zehn Minuten entsteht in den Anzügen ein Wärmestau, der ist extrem belastend“, erklärte Volker Kramer, während er eine Gruppe der Kameraden beobachtete. Sie mussten per Funk die Kennzahlen der gefährlichen Stoffe an einen fiktive Gruppenführer durchgeben, um zu erfahren, wie damit umgegangen werden muss. „Laut Kennzeichnung handelt es sich um einen giftigen und einen ätzenden Stoff“, so Kramer. Um die Fingerfertigkeit unter dem Anzug zu schulen, musste die CSA-Träger zudem Bauteile einer Armatur lösen und wieder befestigen. „Das ist eine Fummelarbeit, zumal sie unter dem Schutzanzug auch noch eigene Handschuhe tragen“, fügte der Übungsleiter an.



Am Übungsende wurde den Kameraden aus Ochtmersleben, Eichenbarleben, Schackensleben, Irxleben und Niederndodeleben die Tauglichkeit bescheinigt. Für die Erstmaßnahmen im Ernstfall, bevor die angeforderten Spezialkräfte anrücken, sind sie gewappnet.