Die beiden Wolmirstedter Regionalbereichsbeamten Marco Rath und Jens Kaulfuß schwitzen an der Handspritze, um Wasser durch den Schlauch zum „Löscheinsatz“ zu befördern. Foto: Ariane Amann

Zum "Tag der Feuerwehr" hatten die Kameraden in Glindenberg, Farsleben und Wolmirstedt eingeladen.

Wolmirstedt l Auf ihre Kosten kamen bei den Freiwilligen Feuerwehren nicht nur kleine Fans von „Feuerwehrmann Sam“. In Glindenberg konnten sich die Besucher im Überschlagsimulator buchstäblich auf den Kopf stellen lassen, auch die Glindenberger Ortsbürgermeisterin Gerhild Schmidt, Wehrleiter Andy Opitz und sein Stellvertreter Falco Söchtig ließen sich einmal durchdrehen. Polizeihauptkommissar Mario Neumann vom Technischen Polizeiamt Magdeburg hatte seine helle Freude daran: „So kann man Menschen überzeugen, dass es eine gute Idee ist, sich anzuschnallen.“

Außerdem konnten sich Besucher an der mehr als 100 Jahre alten, aber immer noch funktionsfähigen Handspritze versuchen. Ein kurzer Volksstimme-Test vor Ort zeigte: Das Pumpen mit der Handspritze ist extrem schweißtreibend. Wehrleiter Opitz setzte augenzwinkernd nach: „Früher hat man damit nicht nur kurz gepumpt, sondern Brände gelöscht.“

Überschlagsimulator im Einsatz

In Farsleben konnten die Besucher ebenfalls die schwere Technik der Feuerwehr in Augenschein nehmen und den Einsatzkräften dazu Fragen stellen.

Bilder Dietmar Fritze, Vorsitzender des Feuerwehrvereins Glindenberg (Dritter von rechts), übergab Ortswehrleiter Andy Opitz (daneben) eine Wärmebildkamera. Zeugen ...



Die Polizei hatte einen Überschlagsimulator mit nach Glindenberg gebracht. Das Gerät erlaubt, ein Auto zu drehen, um das Lösen des Sicherheitsgurtes...



In Farsleben konnten sich die Besucher ebenfalls die Technik der Freiwilligen Feuerwehr anschauen. Klein und Groß ließen sich dafür begeistern. Foto:...



Bei der Wolmirstedter Feuerwehr wurde gleich die ganze Jugendfeuerwehr abkommandiert zum Erste-Hilfe-Kurs mit dem Deutschen Roten Kreuz. Sie konnten so üben, wie ...



Wolmirstedts stellvertretender Wehrleiter Ulrich Hillmann zeigte sich durchaus zufrieden mit der Resonanz: „Wir hatten viele Besucher und auch einige Interessenten für den aktiven Dienst. Das ist schon ein Erfolg.“

An allen drei Standorten gab es am Tag der Feuerwehr, der auf Initiative von Innenminister Holger Stahlknecht stattfand, Hüpfburgen für die Kinder, Erste-Hilfe-Kurse und eine Verkehrsteilnehmerschulung. Außerdem konnten die Besucher am Löschtrainer mit dem Feuerlöscher üben.

Initiative des Innenministeriums

In ganz Sachsen-Anhalt hatten sich nur 25 Wehren am Tag der Feuerwehr beteiligt, drei der Teilnehmer waren die Freiwilligen Feuerwehren in Wolmirstedt, Glindenberg und Farsleben.