Feuerwehr-Neubau in Farsleben verzögert sich

Farsleben - Die Freiwillige Feuerwehr in Farsleben soll ein neues Gerätehaus erhalten. Das ist dringend nötig, denn das aktuelle Gebäude in der Straße im Winkel befindet sich in einem schlechten Zustand. Der Stützpunkt der Freiwilligen Feuerwehr entspricht nicht mehr den aktuellen Standards. Konkret ist das Gebäude einfach zu klein für seine Bestimmung. Laut dem Gutachten passen die Raumstrukturen nicht mehr. So ist die Fläche in Sachen Arbeitsschutz viel zu klein. Auch ein zeitgemäßer Sanitärtrakt und Barrierefreiheit fehlen. Das schnelle Umziehen im Falle eines Einsatzes ist auch nur unter größter Vorsicht möglich. Größter Minuspunkt ist allerdings die Ein- und Ausfahrt sowie die Straße „Im Winkel“. Hier passen kaum zwei Fahrzeuge aneinander vorbei. Noch gefährlicher wird die Situation allerdings, wenn die großen Löschfahrzeuge, aktuell hat die Feuerwehr ein modernes Tanklöschfahrzeug sowie ein Löschgruppenfahrzeug, zum Einsatz ausfahren. Hinzu kommt noch ein kleineres Mannschaftstransportfahrzeug.