Flachs und Leine aus Groß Ammensleben für den Krieg

Groß Ammensleben - So berichtete Wilfried Lübeck in den ersten beiden Teilen der Serie über die Plünderungen des Benediktinerklosters „Sankt Peter und Paul“ in Groß Ammensleben. So wurde das katholische Konvent von Freund und Feind ausgeraubt, also von den katholischen Kaiserlichen als auch von der protestantischen schwedischen Armee. Sowohl Kloster als auch das Dorf habe in den 1640er Jahren nur noch aus Ruinen bestanden. Vom dem einstigen Reichtum der Abtei sei nichts mehr übrig geblieben.