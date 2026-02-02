weather schneegriesel
Magdeburg, Deutschland
  4. Fotos vom Karnevalsauftakt in Gutenswegen: Flammen, Frohsinn und Vorfreude: Lichtermeer am Gauseberg

Mit Fackeln und Feuerwerk rufen die Gutensweger Narren den Göttervater Wotan herbei. Damit ist der Veranstaltungsreigen in dem Ort in der Niederen Börde eröffnet. Nun wird zwei Wochen lang gefeiert.

Von vs/spt 02.02.2026, 10:00
Mit einem Spalier aus Fackeln sowie einem Feuerwerk haben die Gutensweger Narren den Göttervater Wotan empfangen.
Foto: Sebastian Pötzsch

Gutenswegen - „Wotan, Wotan, komm herbei, gib uns unser Prinzenpaar frei!“ Mehrmals mussten die Narren am Samstagabend am Fuße des Gausebergs in Gutenswegen nach dem Göttervater rufen, bis er sich rührte.