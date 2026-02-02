Fotos vom Karnevalsauftakt in Gutenswegen Flammen, Frohsinn und Vorfreude: Lichtermeer am Gauseberg

Mit Fackeln und Feuerwerk rufen die Gutensweger Narren den Göttervater Wotan herbei. Damit ist der Veranstaltungsreigen in dem Ort in der Niederen Börde eröffnet. Nun wird zwei Wochen lang gefeiert.