Fotos vom Karnevalsauftakt in Gutenswegen Flammen, Frohsinn und Vorfreude: Lichtermeer am Gauseberg
Mit Fackeln und Feuerwerk rufen die Gutensweger Narren den Göttervater Wotan herbei. Damit ist der Veranstaltungsreigen in dem Ort in der Niederen Börde eröffnet. Nun wird zwei Wochen lang gefeiert.
02.02.2026, 10:00
Gutenswegen - „Wotan, Wotan, komm herbei, gib uns unser Prinzenpaar frei!“ Mehrmals mussten die Narren am Samstagabend am Fuße des Gausebergs in Gutenswegen nach dem Göttervater rufen, bis er sich rührte.