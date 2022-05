Flohmarkt lockt Trödelfans vors Wolmirstedter Museum

Wolmirstedt - „Damit haben wir nicht gerechnet“, freut sich Museumsleiterin Anette Pilz über das Interesse am Flohmarkt. Schon vor der Eröffnung strömten die Besucher in Scharen über die Schlossdomäne. Sie begutachteten alles, was auf den Tischen und Kartons geboten wurde, über die Ladentische ging alles, was Trödlerherzen begehren: Lampen, Sammeltassen, Kinderspielzeug, Bücher oder Bilder.