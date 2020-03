Diese Möglichkeiten stehen für die Friedhöfe der Ortsteile zur Debatte

Friedhof Farsleben

Die Grabfelder liegen bereits auf der nordöstlichen Seite, dort sollen sie auch in Zukunft angelegt werden. Die Urnenanlage soll eine weitere Reihe bekommen. Die Grabliegezeiten im südwestlichen Teil sollen auslaufen, das Gebiet an die Kirche zurückgegeben werden. Von Westen her soll der Zugang zum Kapellenhauptweg erfolgen.

Zurzeit sind 41 Prozent der Fläche belegt.

Friedhof Glindenberg

Dort soll perspektivisch im südöstlichen Bereich bestattet werden. Nordwestlich soll sich das Areal grün zeigen. Wege sollen anders verlaufen und zum Eingang der Kapelle führen. Der Container für Grünschnitt soll aus der Sichtachse genommen und zentral aufgestellt werden.

Zurzeit sind 31 Prozent der Fläche belegt.

Friedhof Elbeu

Der Elbeuer Friedhof ist der einzige, der sich auf städtischem Grund und Boden befindet. Die anderen sind entweder auf kirchlichem oder privatem Grund angelegt.

Ab der Kapelle gen Westen ist eine grüne Naturschutzfläche geplant. Links des Hauptweges könnte ein Themengrabfeld „Rosengarten“ entstehen, gegenüber die anonyme Urnenbestattung mit Urnengemeinschaftsanlage erweitert werden. Der Platz hinter der Kapelle kann für Messen unter freiem Himmel dienen.

Zurzeit sind 20 Prozent der Fläche belegt.

Friedhof Mose

In Mose sollen Urnengräber künftig im Bereich der Urnengemeinschaftsanlage entstehen. Die Urnenanlage im südöstlichen Bereich soll auslaufen. Zuzeit sind 29 Prozent der Fläche belegt.