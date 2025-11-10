weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Preußenschatz kehrt in die Börde zurück Friedrichs Urkunde wieder in Groß Ammensleben

Ein Originaldokument von Friedrich dem Großen ist nach über 280 Jahren zurück in Groß Ammensleben – ein Stück Geschichte kehrt damit heim ins ehemalige Kloster „Sankt Peter und Paul“.

Von Sebastian Pötzsch 10.11.2025, 10:15
Roland Greill (rechts) übergibt die Urkunde Friedrich des Großen über den Ammensleber Abt Carolus Rieke an Michael Löderbusch.
Roland Greill (rechts) übergibt die Urkunde Friedrich des Großen über den Ammensleber Abt Carolus Rieke an Michael Löderbusch. Foto: Greill

Groß Ammensleben/München - Groß Ammensleben hat einen kleinen Schatz zurück bekommen. Dabei handelt es sich um eine Urkunde, die einst von keinem Geringeren als dem Preußenkönig Friedrich II, auch „der Große“ genannt, ausgestellt worden ist. Was es damit auf sich hat …