Frische Farben für's „Team Maxim“

Ebendorf (spt) - Große Freude herrscht bei den Mitgliedern des Radrennvereins „Team Maxim“ in Ebendorf. So erstrahlt seit wenigen Tagen eine Mauer auf dem Vereinsgelände in neuen Farben. Verantwortlich sind die Graffiti-Künstler Niclas und Magnus (vorn) von „Farbsturm“ Bernburg.