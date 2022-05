Für neuen Fußweg gibt Loitsche eine halbe Million Euro aus

Zum Start des geplanten Ausbaus des Glasfaserkabels soll in Loitsche-Heinrichsberg auch die Sanierung der maroden Gehwege in der Gemeinde finanziert werden.

Für die Verlegung der Glasfaserkabel müssen, so wie in Colbitz, viele Gehwege aufgerissen werden.

Loitsche-Heinrichsberg - Eine Investitionssumme von einer halben Million Euro soll nach dem Willen der Räte der Gemeinde Loitsche-Heinrichsberg zusätzlich in den Haushalt für dieses Jahr eingearbeitet werden. Das haben die Mitglieder des Gemeinderates nach der ersten Beratung zur Haushaltssatzung bei der Kämmerei der Verbandsgemeinde in Auftrag gegeben. Damit soll zum Start des geplanten Ausbaus des Glasfaserkabels auch die Sanierung der maroden Gehwege in der Gemeinde finanziert werden.