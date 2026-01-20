Erfolgreiche Sportler aus der Börde Fünfmal Gold: Ebendorfer sichern sich Meistertitel
Bei der Hallen-Landesmeisterschaft des neu gegründeten Bogensportverbandes Sachsen-Anhalt in Bitterfeld-Wolfen zeigen die Schützen der SG Eintracht Ebendorf eindrucksvoll ihr Können.
20.01.2026, 08:30
Bitterfeld-Wolfen/Ebendorf - Andreas Arnsfeld, Volker Bühnemann, Andrea Diekmann, Jana Giechau und Moritz Neumann sind die Besten in ihrer Altersklasse. Mit jeweils einer Goldmedaille in Einzelwertungen sind die Ebendorfer von der Hallen-Landesmeisterschaft im Bogensport in Bitterfeld-Wolfen zurückgekehrt.