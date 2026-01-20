Bei der Hallen-Landesmeisterschaft des neu gegründeten Bogensportverbandes Sachsen-Anhalt in Bitterfeld-Wolfen zeigen die Schützen der SG Eintracht Ebendorf eindrucksvoll ihr Können.

Moritz Neumann von der SG Eintracht Ebendorf hängte in seiner Altersklasse mit dem Blankbogen und 236 Ringen die Konkurrenz ab.

Bitterfeld-Wolfen/Ebendorf - Andreas Arnsfeld, Volker Bühnemann, Andrea Diekmann, Jana Giechau und Moritz Neumann sind die Besten in ihrer Altersklasse. Mit jeweils einer Goldmedaille in Einzelwertungen sind die Ebendorfer von der Hallen-Landesmeisterschaft im Bogensport in Bitterfeld-Wolfen zurückgekehrt.