Wolmirstedt - Freunde von Trödel haben Ende August gleich mehrfach die Möglichkeit, in Wolmirstedt fündig zu werden. Unabhängig voneinander haben gleich mehrere Organisatoren sich für die Entrümpelungsaktionen entschieden. Und das für verschiedene gute Zwecke.

Den Anfang beim Verkaufswochenende macht die Kreisverkehrswacht des Landkreises Börde am Sonnabend, 26. August. In der Zeit von 10 bis 15 Uhr sind auf dem Gelände in der Samsweger Straße 16c, neben dem Lidl, mehrere Stände aufgebaut und laden zum Stöbern ein. „Die Standgebühren kommt der Verkehrswacht zugute“, informiert Organisatorin Klaudia Gericke. Zwar ist die Wacht mit Sitz in Wolmirstedt mit Fahrrädern, Kettcars und den Materialien für Parkoure gut ausgestattet. Trotzdem ist die Wacht immer auch auf Spenden angewiesen.

Auch vor dem Wolmirstedter Museum können Trödelfreunde fündig werden. Am Sonntag, 27. August, kann in der Zeit von 13 bis 17 Uhr an der Schlossdomäne gestöbert werden. Wie bereits im Frühjahr richtet der Heimat- und Kulturverein erneut einen Flohmarkt aus. Die Gegenstände stammen aus den Kellern, von den Dachböden oder Kinderzimmern der Bürger. „Das gesammelte Geld soll als Eigenanteil für einen geplanten Plattformlift eingesetzt werden“, informiert die Museumsleiterin Anette Pilz. 22 000 Euro sind für den Lift veranschlagt, der dem Museum zur Barrierefreiheit verhelfen soll.

Zwar nicht in, dafür aber für das Tierheim Wolmirstedt sammelt eine Gruppe von vier Frauen aus Magdeburg. Auf dem überdachten Parkplatz im Magdeburger Selgros findet am Sonntag, 27. August, dazu ein Trödelmarkt statt. Spielzeug, Kleidung, Zubehör und allerhand Trödel können dort in der Zeit von 9 bis 13 Uhr neue Besitzer finden. „Fünf Euro je Stand gehen an das Tierheim Wolmirstedt, das immer auf Spenden angewiesen ist“, informiert Jule Pohl, eine der vier Organisatorinnen.