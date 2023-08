Es wird weniger gebaut - Inflation, Zinsen und Baukosten machen den Häuslebauern in und um Magdeburg zu schaffen. Wie sieht das in Wolmirstedt aus? Das sagen die Baufirmen.

Für viele Familien platzt der Traum vom Eigenheim in Wolmirstedt

Im Glindenberger Baugebiet "Am Kirchblick" stehen noch einige Grundstücke für Einfamilienhäuser zum Verkauf. Vor allem die Bauzinsen vermiesen vielen Familien den Traum vom Eigenheim.

Wolmirstedt - Es ist die Wunschvorstellung vieler Familien: ein Haus in der Kleinstadt, das noch dazu erschwinglich ist und bis zur Rente abbezahlt. Der Traum vom Eigenheim wird in den nächsten Jahren für viele Menschen aber wohl genau das bleiben: ein Traum. Wer derzeit ein Haus bauen oder eine Eigentumswohnung kaufen möchte, hat es schwer. Auch in Wolmirstedt ist der Bauboom erstmal ausgebremst. Die Gründe sind vielfältig.