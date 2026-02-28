Beim Jubiläumsfest in Ebendorf zeigten sich massive Infrastrukturprobleme. Deshalb soll die Festwiese modernisiert werden – mit neuen Leitungen und besserer Energieversorgung.

Mit der Band „Atemlos" herrschte Feierstimmung im Festzelt auf der Ebendorfer Festwiese. Allerdings reichte die vorhandene Stromleitung nicht für eine vollwertige Versorung aus, so dass Stromaggregate aufgestellt werden mussten.

Ebendorf - Ebendorfer und Gästen ist das bunte Festwochenende zum 1060. Jahrestag der ersten urkundlichen Erwähnung des Ortes sicherlich noch in gute Erinnerung: Hunderte Besucher strömten vom 22. bis 24. August vergangenen Jahres auf die Festwiese im Südosten der Ortschaft der Gemeinde Barleben und ließen sich von der Rummelatmosphäre anstecken. Doch die ehrenamtlichen Organisatoren hatten mit Problemen zu kämpfen.