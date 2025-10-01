Der Aufschrei war groß. Ein Wohngebiet soll entwickelt werden und in diesem Zusammenhang wurden auch die Garagen des Ohrekomplexes erwähnt. Doch was will der Investor wirklich?

Garagen im Ohrekomplex: Jetzt spricht der Investor

Der Garagenkomplex an der Ohre bietet keinen schönen Anblick, wird aber zum Teil noch genutzt.

Wolmirstedt. - Für Hans-Peter Schumann ist klar: „Ich habe kein Interesse, jemandem die Garage wegzunehmen.“ Damit reagiert er auf die Sorge der Garagennutzer des Ohrekomplexes. Die fürchten um ihre Garagen, seit bekannt wurde, dass zwischen Schwimmbadstraße und Fabrikstraße ein Wohngebiet entwickelt werden soll und auch der Garagenkomplex angeschaut wird.