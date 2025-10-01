So entwickelt sich Wolmirstedt Garagen im Ohrekomplex: Jetzt spricht der Investor
Der Aufschrei war groß. Ein Wohngebiet soll entwickelt werden und in diesem Zusammenhang wurden auch die Garagen des Ohrekomplexes erwähnt. Doch was will der Investor wirklich?
Wolmirstedt. - Für Hans-Peter Schumann ist klar: „Ich habe kein Interesse, jemandem die Garage wegzunehmen.“ Damit reagiert er auf die Sorge der Garagennutzer des Ohrekomplexes. Die fürchten um ihre Garagen, seit bekannt wurde, dass zwischen Schwimmbadstraße und Fabrikstraße ein Wohngebiet entwickelt werden soll und auch der Garagenkomplex angeschaut wird.