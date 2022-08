Wenn Mieter in Wolmirstedt nicht mehr zahlen können

Gas wird teurer, Strom wird teurer - längst schwört die Regierung die Bürger auf harte Zeiten ein. Doch auch die Wohnungsunternehmen blicken sorgenvoll in die Zukunft. Werden Mieter die Steigerungen schultern können? Was, wenn nicht?

Wolmirstedt - Werden Mieter auch nach den Preiserhöhungen in der Lage sein, ihre Betriebskosten zu bezahlen? Was passiert, wenn bei den Wohnungsunternehmen immer mehr Rückstände auflaufen? Die Geschäftsführer der großen Wolmirstedter Wohnungsunternehmen WWG und AWG sehen nicht nur die Mieter, sondern auch die Politik in der Pflicht.