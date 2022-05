Gefahrenabwehr: Eigentümer von Ruine in Wolmirstedt weiter unbekannt

In Wolmirstedt gibt es einige Gebäude die sich nicht mehr im besten Zustand befinden. Eines davon befindet sich direkt in der Innenstadt und verfällt seit Jahren zunehmend. Wie geht es nun mit der Ruine am Lustgraben weiter?

Wolmirstedt - Wer in den Lustgraben will, der kommt unweigerlich an der Ruine vorbei, welche sich direkt in der Einfahrt zu der eigentlich schmucken Straßen befindet. Seit Jahren verfällt das Haus zunehmend. Eine schnelle Lösung für das Problem scheint jedenfalls nicht in Sicht.