Rund 400 Tiere, seltene Rassen und Zuchterfolge: Die 27. Gemeinschaftsschau in Samswegen will mit Tieren aus aller Welt begeistern.

Tauben, Hühner, Gänse, Enten und Kaninchen können am 1. und 2. November in Samswegen bestaunt werden.

Samswegen - Statt quietschender Gummisohlen und Anfeuerungsrufe wird die Sporthalle des SSV Samswegen bald wieder von Gegacker, Geschnatter und Gekrähe erfüllt sein. Der örtliche Rassegeflügel- und Kaninchenzuchtverein „Taubenthal 1958“ lädt Besucher zur 27. Gemeinschaftsschau ein.