Tierische Vielfalt in Samswegen Geflügel- und Kaninchenschau lockt Besucher nach Samswegen
Rund 400 Tiere, seltene Rassen und Zuchterfolge: Die 27. Gemeinschaftsschau in Samswegen will mit Tieren aus aller Welt begeistern.
27.10.2025, 08:00
Samswegen - Statt quietschender Gummisohlen und Anfeuerungsrufe wird die Sporthalle des SSV Samswegen bald wieder von Gegacker, Geschnatter und Gekrähe erfüllt sein. Der örtliche Rassegeflügel- und Kaninchenzuchtverein „Taubenthal 1958“ lädt Besucher zur 27. Gemeinschaftsschau ein.