  4. Tierische Vielfalt in Samswegen: Geflügel- und Kaninchenschau lockt Besucher nach Samswegen

Rund 400 Tiere, seltene Rassen und Zuchterfolge: Die 27. Gemeinschaftsschau in Samswegen will mit Tieren aus aller Welt begeistern.

Von Sebastian Pötzsch 27.10.2025, 08:00
Tauben, Hühner, Gänse, Enten und Kaninchen können am 1. und 2. November in Samswegen bestaunt werden.
Archivfoto: Regina Malsch

Samswegen - Statt quietschender Gummisohlen und Anfeuerungsrufe wird die Sporthalle des SSV Samswegen bald wieder von Gegacker, Geschnatter und Gekrähe erfüllt sein. Der örtliche Rassegeflügel- und Kaninchenzuchtverein „Taubenthal 1958“ lädt Besucher zur 27. Gemeinschaftsschau ein.