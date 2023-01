Geheimnis um Wolmirstedter Schrottwichtel gelüftet

Wolmirstedts Wohnungsbaugesellschaft hat die Müllcontainer hinter Stahlmattenzäunen verschlossen. Der Anblick könnte trostlos sein, wären da nicht die ulkigen Schrottwichtel am Zaun. Wer hat sie dort angebracht? Das blieb lange ein Geheimnis.

Die Müllbox in der Triftstraße bevölkern lustige Figuren.

Wolmirstedt - Den Urheber der Schrottwichtel auszumachen, war gar nicht so leicht. Dabei wohnt er nicht weit von seinen Werken entfernt. Tino Eichler arbeitet gern im Verborgenen, aber das Interesse an seinen witzigen Figuren war so groß, dass er nun doch Gesicht zeigt.