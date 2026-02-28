Seit einem Jahr gibt es den Barleben-Hub: Mehrere hundert Einwohner sollen die praktischen Automaten neben der Gemeindebibliothek bereits genutzt haben. Was Bürger davon haben.

Barlebens Gemeindebürgermeister Frank Nase hatte im Januar 2025 mit dem „Barleben Hub" die digitale Revolution in der Verwaltungsarbeit angekündigt.

Barleben - Der im Januar eröffnete sogenannte „Barleben Hub“ hat sich bewährt. Die in dem extra hergerichteten Raum neben der Gemeindebibliothek installierten Automaten zur Digitalisierung der Verwaltung sind regelmäßig genutzt worden, teilte die Barleber Gemeindeverwaltung mit.