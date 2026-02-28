Ganz einfach: Digitale Behördengänge Gemeinde lobt eigenen Barleben-Hub
Seit einem Jahr gibt es den Barleben-Hub: Mehrere hundert Einwohner sollen die praktischen Automaten neben der Gemeindebibliothek bereits genutzt haben. Was Bürger davon haben.
28.02.2026, 08:00
Barleben - Der im Januar eröffnete sogenannte „Barleben Hub“ hat sich bewährt. Die in dem extra hergerichteten Raum neben der Gemeindebibliothek installierten Automaten zur Digitalisierung der Verwaltung sind regelmäßig genutzt worden, teilte die Barleber Gemeindeverwaltung mit.