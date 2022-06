Gemeindebibliothek in Zielitz hat weihnachtliche Überraschungspakete gepackt

Nicht die Katze im Sack, sondern im Geschenkpapier kaufen in diesen Tagen die Leser in der Bibliothek Zielitz.

Zielitz - Viele Stunden lang wurde in den Hinterzimmern der Zielitzer Bibliothek verpackt und verschnürt. Entstanden sind dabei etliche kleine Wichtelpakete, die in der Vorweihnachtszeit an die Bibliotheksnutzer verkauft werden. Was sie jedoch im weihnachtlich verpackten Geschenkpapier mit nach Hause nehmen, wird nicht verraten. „Nun, ganz so überraschend wollten wir den Inhalt der diesjährigen Überraschungspakete nicht zusammenstellen“, erklärt Bibliothekschefin Ronni Wagner. Fachmännisch seien die Geschenke mit mehreren Büchern zusammengestellt worden. „Eine Beschriftung auf dem Päckchen verrät auf jeden Fall, um welches Genre es sich handelt.“ So könne der Fan von Fantasy-Romanen oder der Freund des spannenden Krimis auf jeden Fall einen Hinweis auf den Inhalt bekommen.