Gemeinderat blockiert Barleber Pläne

Dahlenwarsleben - „Das war eine echte Katastrophe.“ So lautet das Resümee von Wolfgang Schulze im Anschluss an die Hauptausschusssitzung und die Gemeinderatssitzung der Niederen Börde am Dienstagabend in Dahlenwarsleben. Die Aussage des Lokalpolitikers bezieht sich auf die Debatten um die Abgabe eines Grundstücks am Jersleber See an die Gemeinde Barleben.