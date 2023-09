Gersdorf - In Gersdorf wird auch in diesem Jahr ein Erntedankfest gefeiert. Dazu lädt der Heimatverein „Gersdorfer Kessel“ am Sonntag, 1. Oktober, auf den Conertschen Hof ein. Gestartet wird 10.30 Uhr mit einem Festumzug von der Kirche aus durch den gesamten Ort. Der Tross wird aus bunt geschmückten Fahrzeugen bestehen und die Erntekrone mitführen. Ziel ist der Conertsche Hof in der Dorfstraße 26.

In der Scheune des bäuerlichen Anwesens beginnt um 11 Uhr ein Gottesdienst mit Pfarrer Johannes Könitz. Danach beginnt der Einladung zufolge ein buntes Treiben.

Um den Tross des Umzuges bunt gestalten zu können, hoffen die Organisatoren auf tatkräftige Unterstützung aus dem Ort. „Daher würden wir uns über herbstlich geschmückte Kinder-, Boller- und Handwagen, Schubkarren – kurz: Über Gefährte aller Art freuen. Seid kreativ und überrascht ganz Gersdorf mit Euren Ideen“, wird zum Mitmachen aufgerufen. Treff aller Teilnehmer ist um 10.15 Uhr an der Dorfkirche.

Und für die anschließende Feier selbst werden noch helfende Hände gesucht: „Unsere Feste führen uns immer wieder an personelle Grenzen und so suchen wir fleißige Helfer für den Auf- und Abbau sowie den Verkauf“, so der Aufruf der Organisatoren. Wer Lust und Zeit hat, möge sich an den Vereinsvorstand wenden.

Auch für den Kuchenbasar wird Hilfe benötigt: „Was wäre ein Fest ohne eine ordentliche Kuchentafel“, heißt es in der Einladung, der weiter zu entnehmen ist: „Ihr lieben Bäckerinnen: Es wäre uns eine riesige Freude, wenn Ihr uns mit Euren tollen Leckereien unterstützen würdet.“