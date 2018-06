Mit rund 35 Gästen starteten Anette Pilz und Jörg Bonewitz am Museum in Richtung Friedensstraße. Foto: Ariane Amann

Bei einer Kirchenwanderung erkundeten rund 35 Gäste die Geschichte vierer Wolmirstedter Gotteshäuser.

Wolmirstedt l Das Gewitter drohte schon von Osten, als Anette Pilz und Jörg Bonewitz mit ihren Gästen am Museum aufbrachen. Die erste Station, die Pfingstgemeinde in der Friedensstraße, war nur wenige Minuten Fußweg entfernt. Kaum dort angekommen, wurde die erste Station gleich zum Picknickplatz. Pfarrer René Barth berichtete den Wanderern aus der Geschichte, als 2006 eine Handvoll Familien in Wolmirstedt die Pfingstgemeinde gründete, während der heftige Regen den Weg zur Katharinenkirche verzögerte.

Picknick in erster Kirche

Dort angekommen demonstrierte Kantorin Stefanie Schneider, welche leisen und lauten Töne die erst 1989 gebaute Orgel im Register hat. Unter anderem spielte sie auch ein modernes Stück namens „Intrade in Jazz“ von Johannes Matthias Michel. Jörg Bonewitz schloss daran einige Ausführungen zur Katharinenkirche an, deren Bau im Jahr 1876 begann. „Weihnachten 1973 hat es in der Nacht einen Schornsteinbrand gegeben, nachdem der Gottesdienst vorbei war. Danach war die Kirch für ein paar Jahre nicht benutzbar“, so Bonewitz.

Die nächste Station war die katholische St.-Josefskirche an der Friedrich-Ebert-Straße. Peter Zülicke, katholischer Pfarrer im Ruhestand, erzählte den Wanderern: „Unsere Kirche ist noch recht jung, der Bau begann erst 1935. Den katholischen Verein, der als Gemeinde fungierte, haben Handwerker aber schon 1856 gegründet.“

Bilder Peter Zülicke zeigte eine alte Bischofsmütze. Foto: Ariane Amann



Auf dem ehemaligen Platz einer alten Apfelplantage stehe die Kirche heute, inspiriert vom Bauhaus-Stil. Für eine katholische Kirche ist sie ungewöhnlich schlicht, wer Prunk und goldene Verzierungen zuhauf sucht, wird dort nicht fündig werden. Zülicke hatte für die Kirchenwanderer extra eine alte und gut erhaltene Mitra, eine Bischofsmütze, mit aufwändigen Stickereien zum Anschauen mitgebracht, dazu den passenden Mantel.

Vier Kirchen, vier Stationen

Die Orgel der katholischen Kirche war ursprünglich für den Übungsraum des Leipziger Thomanerchors bestimmt, doch dort gingen die Bauarbeiten nicht schnell genug voran, sodass die Orgel nach Wolmirstedt gegeben wurde, wie Zülicke zu berichten wusste.

Zum Abschluss der Wanderung kehrten die Gäste noch in der neuapostolischen Kirche ein, bevor die Wanderung zu Ende ging. Ursprünglich gab es zu den vier heute bestehenden Kirchen noch eine jüdische Synagoge in der Ganggasse, die aber schon 1920 zum Wohnhaus umgebaut wurde.