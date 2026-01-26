Auf dem Weg von Meitzendorf nach Ebendorf fällt ein reich dekorierter Ahorn auf, der für Gesprächsstoff und Spekulationen sorgt.

Ebendorf - Wer aus Meitzendorf kommend auf der Bundesstraße 71 nach Ebendorf fährt, der kann von einem Baum überrascht werden, der rund 100 Meter von der Straße entfernt idyllisch direkt am Telzgraben steht. Der ausdrucksstarke Ahorn ist reich beschmückt. Passend zur Jahreszeit fällt diverser Weihnachtsschmuck ins Auge: Sterne, Glocken und Weihnachtskugeln. Darüber hinaus hängen an den Zweigen auch farbenfrohe Stoffblumen und ein großer Schmetterlingsanhänger.