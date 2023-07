Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Ebendorf - Davon hatte Gitta Fehse lange geträumt: eine Donaukreuzfahrt. Dieser Wunsch ist jetzt in Erfüllung gegangen. Anlässlich ihrer diamantenen Hochzeit überraschte sie Ehemann Wilfried mit dieser Reise und so schipperte das Paar von Passau nach Wien. An Bord ließen sie die gemeinsamen 60 Jahre Revue passieren.