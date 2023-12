Nicht mehr viele Bauern bieten freilaufende Gänse an. Wer eine Weihnachtsgans von der Wiese möchte, muss weit fahren.

Glückliche Weihnachtsgänse - sind sie in der Börde noch zu finden?

Weihnachtsgänse, die frei groß werden und verkauft werden, gibt es in und um Wolmirstedt offenbar nicht.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wolmirstedt. - Weihnachten und Gänsebraten gehören für viele zusammen, aber wo gibt es Gänse, die ihr Leben in Freiheit verbracht haben? Wer findet ein Exemplar, das glücklich aufgewachsen ist? Was hat die Suche in und um Wolmirstedt gezeigt?