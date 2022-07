Gnadenhochzeit in Hillersleber Klosterkirche

Gnadenhochzeit in der Klosterkirche Hillersleben

Hillersleben - Seit 70 Jahren sind Herta und Egon Beißert verheiratet. In der Klosterkirche in Hillersleben haben sie nun im Beisein ihrer zwei Kinder, vier Enkel und eines Urenkels ihre Gnadenhochzeit gefeiert. „Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es schon einmal eine Gnadenhochzeit hier gegeben hat“, sagte Enkel Thomas Beißert, der in der Klosterkirche auch Kantor ist.