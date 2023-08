Auf dem Außengelände der neuen Kindertagesstätte in Groß Ammensleben wird seit Monaten schwer geschuftet. Das erste Klettergerüst steht. Doch wann werden die Kinder endlich einziehen?

Groß Ammensleben: Einzug in die neue Kita verzögert sich

Die Arbeiten auf dem Innenhof der Kita in Groß Ammensleben liegen in den letzten Zügen. Gerade sind die Arbeiter dabei, die Außenbeleuchtung zu installieren.

Groß Ammensleben - In Groß Ammendsleben entsteht eine neue Kita. Die Umzugskartons waren in den drei Einrichtungen, die hier einziehen sollen, bereits im Januar gepackt. Doch der Einzugstermin musste mehrfach verschoben werden. Was die Bauarbeiten verzögerte.