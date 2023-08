Nach drei Jahren Zwangspause konnte in Groß Ammensleben endlich wieder gefeiert werden. Das „Fest der Vereine“ lockte die Besucher an. Es kam aber auch zu einem „Zwischenfall“.

Das Fest der Vereine sorgte für eine volle Domäne in Groß Ammensleben.

Groß Ammensleben - Drei Jahre konnten die Groß Ammensleber ihr Fest der Vereine nicht begehen. Erst machte Corona den Akteuren einen Strich durch die Rechnung. Im vergangenen Jahr saß die Trauer über den verstorbenen Ortsbürgermeister Rüdiger Pfeiffer so tief, dass aus Respekt nicht gefeiert wurde.

Um so größer war der Andrang am vergangenen Sonnabend. Insgesamt folgten gut 400 Gäste der Einladung der Groß Ammensleber Vereine auf die geschichtsträchtige Domäne. Sicher war es auch der Flohmarkt, der Schnäppchenjäger anlockte. Sieben Verkäufer priesen ihre Waren an und stießen mit ihrem Trödel auf großes Interesse. „Die Händler zeigten sich sehr zufrieden. Die haben gut verkauft“, berichtet Ortsbürgermeister Kay Bednarz.

Musiker sorgen für Stimmung

Gegen 11 Uhr ertönte laute Musik. Verantwortlich war das Schalmeienorchester, das in Reih und Glied die „Große Straße“ hinauf marschierte. An der Domäne angekommen folgte ein über einstündiges Platzkonzert, bei dem auch Medleys moderner Stücke zum Tanz animierten.

Außerdem haben Klaus Günter Moritz mit seiner Geige und Bernd Griesecke mit einer Akustikgitarre für harmonische Klänge gesorgt. Seit zwei Jahren proben die beiden Musiker. Sie kennen sich aber viel länger, schließlich spielten sie schon seit den 1970er Jahren in der Band „Reflektor“ aus Rogätz.

Auch die Puppenbühne öffnete den Vorhang, was vor allem die Kinder freute – aber auch die Organisatoren. Denn nach Theater sah es nicht aus, nachdem am Freitagabend die gebuchten Künstler einen Verkehrsunfall meldeten. So sprangen Erika Moritz aus Gutenswegen und Monika Bednarz ein. Das Märchen „Frau Holle“ sorgte für Spaß bei den jungen Zuschauern, vor allem, als das Gold für Marie vom Himmel regnete.

Floß kentert bei Überfahrt

Die kleinsten Festbesucher konnten sich übrigens auf der Hüpfburg von Gemeindesozialarbeiter Steffen Niemann austoben. Die Aufsicht übernahmen die Mitglieder der Jugendgruppe des DRK Groß Ammensleben, die übriges auch für bunte Gesichter an der Schminkstation sorgten.

Wer kreativ sein wollte, war am Stand des Kleingartenvereines „1919“ richtig. Hier konnten Tischdekos aus Gips farbenfroh bemalt werden. Ebenfalls bei den Kindern hoch im Kurs stand das Programm der Feuerwehr. Der Nachwuchs lockte mit Zielspritzen, die Einsatzkräfte präsentierten ihre Fahrzeuge. Bei einer Tombola gab es sogar eine Fahrt mit dem Tanklöschfahrzeug durch den Ort zu gewinnen.

Wiederholung nicht ausgeschlossen

Neu im Angebot waren die Floßfahrten über den Teich. Jörg Müller von der Jagdgenossenschaft und dem örtlichen Anglerverein hatte das Gefährt gebaut. Mit einem Führungsseil konnte von dem einen auf das andere Ufer übergesetzt werden. Hier gab es wohl den meisten Spaß, als das Floß tatsächlich kenterte. Doch die betroffenen Damen nahmen es mit Humor. Schließlich waren sie mit Rettungswesten gesichert, so dass sie nicht zu Schaden kamen - abgesehen von ihrer völlig durchnässten Kleidung.

Zwei Line-Dancerinnen animierten während ihres Auftrittes zum Mitmachen. Außerdem war für Speisen und Getränken gesorgt. Am Abend legte ein DJ auf. „Hier kam noch einmal ein ganzer Schwung an Gästen. Die Tanzfläche war richtig gut gefüllt“, berichtet Kay Bednarz weiter und resümiert: „Der Tag war ein voller Erfolg.“ Eine Wiederholung ist im kommenden Jahr also keineswegs ausgeschlossen.