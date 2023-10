Groß Ammensleben - Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen der Gemeindebibliothek Groß Ammensleben laden wieder zu einer humorvollen Buchlesung ein.

Nach dem erfolgreichen Auftritt im März stellt die Magdeburgerin Helga Schettge unter dem Motto „Des Sommers Zauber ist dahingeflogen“ erneut Auszüge ihres Schaffens vor. „Die poetische Reise wird vielfältige Themen berühren und einen großen Bogen vom bunten Herbst bis zum Jahresende schlagen“, heißt es in der Einladung.

Die Veranstaltung im Gemeindezentrum an der Kirche in Groß Ammensleben am Mittwoch, 8. November, beginnt um 14 Uhr.

Erste Reime schrieb sie schon mit 10 Jahren

Gedichte haben Helga Schettge das ganze Leben lang fasziniert. Mit zehn Jahren schrieb sie ihre ersten Reime. Im Laufe der folgenden 60 Jahre kamen viele Gedichte hinzu. „Schreiben ist wie eine Sucht“, sagte Helga Schettge einst, die in ihrem Berufsleben auch mit anderen belletristischen Werken sowie mit Sach- und Fachliteratur zu tun hatte. 1977, nach einem vierjährigen Fernstudium mit Abschluss als Diplom-Bibliothekarin an der Fachschule in Leipzig, war Helga Schettge nämlich in verschiedenen Bibliotheken in Stendal und Magdeburg tätig.

Ein Höhepunkt ihrer literarischen Tätigkeit war die Herausgabe ihres ersten „Magdeburger Poesiealbums“ unter dem Titel „Robinienschnee“ im Jahr 2002. Es folgten weitere Bände.

Magdeburger Poesiealbum

Drei Jahre später stellte die Magdeburgerin „Blaue Blume: Siebentes Magdeburger Poesiealbum“ vor. Ihr siebenter Lyrik-Band umfasst 154 Gedichte auf mehr als 180 Seiten und 16 Farbillustrationen.

Die Schriftstellerin eingeladen haben Petra Skirlo und Reinhild Simon, die beiden ehrenamtlichen Bibliothekarinnen in Groß Ammensleben. Seit mehr als 20 Jahren ist die letzte Einrichtung dieser Art in der Gemeinde in einem Seiteneingang der Sporthalle zu finden. Im vergangenen Jahr haben die beiden Damen das Zepter von ihrer Vorgängerin Marlies Elling übernommen.

Damals hatten sie in versprochen, wieder zu Lesungen einladen zu wollen. Das Versprechen lösten sie bereits ein. Nun hoffen sie wieder auf zahlreiche Besucher bei der Veranstaltung im Kirchgemeindezentrum.