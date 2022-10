Groß Ammensleber Bibliothek hat ausreichend Lesestoff für Kinder und Erwachsene

Groß Ammensleben - Ganz neu sind sie nicht. Dennoch weisen Reinhild Simon und Petra Skirlo auf die geänderten Öffnungszeiten der einzig noch verbliebenden öffentlichen Bibliothek in der Gemeinde Niederen Börde hin. So können Leseratten jeden Donnerstag von 15 bis 17.30 Uhr in den Regalen der Bücherei in der Sporthalle „Niemanns Land“ in Groß Ammensleben stöbern. Jahrelang hatte die Bibliothek jeden Mittwoch geöffnet.