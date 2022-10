Groß Ammensleber Jugendliche machen auf Youtube „kleine“ Politik

Tinke, Pauline, Karl, Lara und Kim sind die Protagonisten eines Films, der im Internet abgerufen werden kann. „Why not?! Wir zeigen, was geht“ unterstreicht ihren Wunsch nach mehr politischem Mitspracherecht.

Tinke, Pauline, Karl, Lara und und Kim (von links) sind die Protagonisten des Films, der für ihr Projekt „Jugend und Kommune“ in der Gemeinde Niedere Börde wirbt.

Groß Ammensleben - „Ich bin Tinke, bin 14 Jahre alt und ich bin gerne sozial engagiert.“ Dieses Statement bildet die Einleitung eines Vorhabens, das sich die Mitglieder des Projektes „Jugend und Kommune“ in der Niederen Börde schon lange vorgenommen hatten. Seit Sommer des vergangenen Jahres arbeiteten die bis zu 15 jungen Leute an einem Film, der für die Vorhaben des politisch engagierten Kreises in der Gemeinde werben soll.