Groß Ammensleber wollen altes Schäferhaus verkaufen

Seit Monaten schon steht der Plan über den Verkauf des Schäferhauses samt barockem Schäfertor an der Domäne Groß Ammensleben. Doch noch lässt das Ausschreibungsverfahren auf sich warten.

Das Schäferhaus samt Tor in Groß Ammensleben soll verkauft werden. Vorab wird nun unter anderem geklärt, ob der Anbau links im Bild abgerissen werden darf. Links vom Gebäude soll eine Zufahrt auf die Domäne entstehen.

Groß Ammensleben - Laut Anja Schmidt vom Eigenbetrieb „Wohnungs- und Gebäudeverwaltung“ der Gemeinde Niedere Börde sind bis zum Verkauf einige Unwägbarkeiten zu lösen. Eine hängt mit der geplanten Zufahrt zur aktuell im Bau befindlichen Kita auf dem Domänengelände zusammen. Die künftige Straße soll Mitarbeitern und Eltern die Möglichkeit geben, auch von Norden her, also über die Straße Freiheit, die Einrichtung zu erreichen. Somit würde der östliche Teil des Grundstückes am Schäferhaus geteilt werden müssen.