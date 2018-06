In ein Großboot passen acht Paddler und ein Steuermann. Den Steuermann stellt der Kanuverein, denn er muss das Team auf Kurs halten und für die Sicherheit sorgen. Beim Schüler-Großboot-Cup gingen 40 Mannschaften an den Start und ermittelten in 13 Staffeln die Sieger. Foto: Gudrun Billowie