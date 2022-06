Große Brocken für die Stadtparkmauer in Wolmirstedt

Wolmirstedt - Die Mauer des Stadtparks entlang der Parkstraße nimmt wieder Form an. Die Landschaftsbauer Enrico Marchi (l.) und Tino Schwirz fügen dafür das alte Material neu zusammen. Die besondere Herausforderung besteht darin, die Feldsteine wieder so zusammenzusetzen, dass am Ende eine ebene Fläche entsteht. Das braucht Geduld, Augenmaß und Akribie.