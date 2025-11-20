Der Literaturkreis „Samswegen liest und erinnert sich“ feierte den Platt-Autor Arthur Etterwindt mit einer gut besuchten Lesung und persönlichen Anekdoten.

Große Resonanz bei Lesung von Arthur Etterwindt in Samswegen

Klaus Renner hat aus Werken des Samsweger Platt-Autors Arthur Etterwindt gelesen.

Samswegen - Der Samsweger Platt-Autor Arthur Etterwindt stand jüngst im Mittelpunkt des Literatur- und Geschichtskreises „Samswegen liest und erinnert sich“. Das Interesse war riesig: Der Gemeinderaum der Samsweger Dorfkirche war bis auf den letzten Platz gefüllt.