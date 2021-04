Große Umleitung wegen Bauarbeiten an Bahnstrecke in Wolmirstedt

Wolmirstedt. Geschäftig geht es derzeit am Wolmirstedter Bahnhof zu. Bereits die ganze Woche rollen knallgelbe Bagger auf dem Bahnhof umher. Das besondere: Sie fahren nicht auf der Straße, sondern auf den Schienen. Ein besonderer Antrieb macht dies möglich. Allerdings handelt es sich hierbei noch nicht um die lange angekündigten Schienenbauarbeiten, sondern lediglich um Vorbereitungsarbeiten. Die Bagger, insgesamt sind es drei Stück an der Zahl, bereiten den Transport von neuen Schwellenkörpern und Weichen vor. Diese sollen nämlich ab Samstag ausgetauscht werden.

Allerdings, das steht jetzt schon fest, werden die Bauarbeiten für Auto- und Lastwagenfahrer sowie Fußgänger und Radfahrer zur Belastungsprobe. Denn für die Arbeiten an der wichtigen Bahnstrecke muss auch der Bahnübergang Glindenberger Straße gesperrt werden. Dann mal schnell nach Glindenberg oder nach Magdeburg zu fahren, wird dann für sieben Tage nicht möglich sein.

Ab dem 17. April 2021 beginnt das Geduldsspiel am Bahnübergang. An diesem Sonnabend beginnt die Deutsche Bahn damit, den Bahnübergang grundhaft zu sanieren. Dafür muss die Glindenberger Straße (Kreisstraße 1171) vollgesperrt werden. Damit es zu keinem Verkehrschaos kommt und nicht alle Verkehrsteilnehmer auf den Bahnübergang in der Gartenstraße ausweichen, wird eine großräumige Umleitung eingerichtet. Für Lastwagen und Autos bedeutet dies einen kilometerlangen Umweg. Als offizielle Umleitungsstrecke in Richtung Glindenberg werden die Verkehrsteilnehmer über die Rogätzer Straße und Wolmirstedter Straße in Richtung Farsleben geschickt. Von hier aus geht es weiter in Richtung Zielitz und Loitsche. Weiter führt die Umleitungsstrecke über Heinrichsberg nach Glindenberg. Von hier aus kann wieder auf die K 1171 in Richtung Wolmirstedt gefahren werden. Rund 18 Kilometer Umweg müssen hier eingeplant werden. Die Umleitung gilt auch in die Gegenrichtung. Eine weitere Alternative, aber keine offizielle Umleitung, wäre der Weg über die Bundesstraße 189, die Autobahn 2 und den Glindenberger Weg in Magdeburg. Von Weg und Zeit her, nehmen sich beide Strecken nicht wirklich viel. Für Fußgänger und Radfahrer fällt die Umleitung nicht ganz so groß aus. Sie werden über die Parkstraße, den Bahnübergang Gartenstraße, die Neue Straße und Quetchen geleitet.

Weichen werden ausgetauscht

Dabei finden am Bahnübergang selber die wenigstens Arbeiten in dieser straff terminierten Woche statt. „Auf einem Streckenabschnitt von 1,5 Kilometern Länge erneuert die Deutsche Bahn sechs Weichen inklusive Schwellen und Schotter“, erklärt eine Bahnsprecherin. Am Bahnübergang selber, würden allerdings keine Sanierungsarbeiten ausgeführt. „Der Belag des Bahnübergangs muss allerdings aufgrund des Einsatzes von Großmaschinen für die Stopfarbeiten, die im Zusammenhang mit den Weichenumbauten stehen, aus- und wieder eingebaut werden“, so die Sprecherin weiter. Rund eine Million Euro würden in Wolmirstedt investiert.

Mehr Bahnverkehr nach Arbeiten möglich

Aufgrund der Bauarbeiten soll es zu Einschränkungen im Personenverkehr auf den Strecken der S1 sowie des RE 20 kommen.

Nach den Arbeiten, welche voraussichtlich am 24. April 2021 abgeschlossen sein sollen, müssen sich Nutzer des Bahnübergangs trotzdem auf längere Wartezeiten am Bahnübergang einstellen. Aufgrund eines anderes Bauprojekts in Magdeburg, hier wird eine Eisenbahnbrücke über die Elbe grundhaft saniert, werden einige Züge über den Streckenabschnitt umgeleitet. So werden zum Beispiel zusätzliche Verbindungen auf der Linie RE20 eingesetzt.

Auch mit einer Umleitung des Güterverkehrs über Wolmirstedt ist zu rechnen. Allerdings will die Deutsche Bahn hierzu keine Angaben machen. „Zur Auslastung unseres Streckennetzes äußern wir uns grundsätzlich nicht“, so die Bahnsprecherin.