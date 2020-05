In Irxleben (Landkreis Börde) ist es am Sonntagmorgen zu einem Polizeieinsatz gekommen. Dabei sollen auch Schüsse gefallen sein.

Irxleben l In Irxleben ist es am frühen Sonntagmorgen zu einem großen Polizeieinsatz gekommen. Wie Anwohner berichteten, sei erst ein Audi in eine Hauswand gekracht, anschließend seien Schüsse gefallen. Die Helmstedter Straße wurde großräumig abgesperrt und Ermittler des Kriminaldauerdienstes (KDD) suchten akribisch nach Spuren.

Der Großeinsatz ist das Resultat eines missglückten Fluchtversuchs vor der Polizei. Als der Mann in Irxleben mit seinem Fahrzeug in die Hauswand fuhr, flüchtete er zu Fuß. Dabei soll er auch versucht haben, einen Streifenwagen der Polizei zu kapern um seine Flucht fortzusetzen. Wie Anwohner berichteten, habe dies nicht funktioniert. Kurze Zeit später sei er von einem Polizeibeamten niedergeschossen worden.

Die Polizeiinspektion Magdeburg bestätigt den Sachverhalt: "Es gab in der Nacht einen Einbruch in eine Tankstelle im Landkreis Börde. Zwischen Wellen und Irxleben haben unsere Beamten die beiden flüchtigen Fahrzeuge erkannt und die Verfolgung aufgenommen", so Pressesprecher Frank Küssner. Trotz Haltesignal durch die Streifenwagen seien die Tatverdächtigen weiter geflüchtet. "Nachdem das eine Fahrzeug verunfallte und sich der Täter fußläufig entfernte, wurde durch einen Beamten mündlich die Schussabgabe angekündigt", erklärt Küssner weiter. Daraufhin habe der Polizist dem Tatverdächtigen dann ins Bein geschossen.

Bilder Ein Audi war auf der Flucht vor der Polizei in eine Hauswand gefahren. Foto: Tom Wunderlich



Kriminalpolizisten sichern Diebesgut aus einem Fahrzeug. Foto: Matthias Strauss



Der Verletzte befindet sich nun unter Polizeibewachung im Krankenhaus. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Ob der Flüchtige wirklich versucht hatte, den Streifenwagen zu kapern, kann der Polizeisprecher noch nicht. "Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird dazu noch ermittelt."