Großer Empfang für die jüngsten Einwohner Barlebens

Ida, Ella, Paul, Moritz und Johan - so lauten die Namen die jüngsten Einwohner, die von Bürgermeister Frank Nase vor wenigen Tagen in der Gemeinde begrüßt worden sind.

Barleben - Ida, Ella, Paul, Moritz und Johan - so lauten die Namen der jüngsten Einwohner, die von Bürgermeister Frank Nase vor wenigen Tagen in der Gemeinde begrüßt worden sind. „Hier sehen zu können, dass die Gemeinde wächst und junge Familien sich hier ihr Leben gestalten, das sind die wirklich angenehmen Termine in meinem Kalender“, sagte der Rathauschef während des Empfangs in der Begegnungsstätte.