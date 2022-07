Grün auf dem Gehweg? Wolmirstedtern droht Post aus dem Rathaus

So sieht der Grünstreifen und Gehweg am Parkplatz der Stadt aus. Die ist auch für den Randstreifen der Fahrbahn zuständig. Wann das Unkraut beseitigt wird, ist noch nicht klar.

Wolmirstedt - Per Brief wurde ein Wolmirstedter aus dem Rathaus angezählt, weil auf dem Gehweg vor seinem Haus Unkraut wächst. Dieser Brief bringt ihn auf die Palme. Das Nachbargrundstück der Stadt ist ungleich mehr überwuchert. Sollte die Stadt nicht lieber vor ihrer eigenen Tür kehren, sprich: die eigenen Flächen sauber halten, bevor sie Bürger mahnt und mit Bußgeldern droht?